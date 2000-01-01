В Турции 2,000 человек получили пожизненные тюремные сроки
Почти 2000 человек были приговорены к пожизненному заключению с момента попытки свержения президента Реджепа Тайипа Эрдогана в июле 2016 года, сообщают турецкие государственные СМИ во вторник, 18 декабря, передает The Times of Israel.
По данным государственного информационного агентства Anadolu, что примерно 1934 подозреваемым судами были вынесены приговоры, по которым они должны провести остаток жизни в тюрьме.
Отмечается, что из этих людей 978 были приговорены к пожизненным срокам, а 956 были приговорены к пожизненным срокам более строгого режима, который в Турции заменяет смертную казнь и подразумевает более жесткие условия, чем обычное пожизненное тюремное заключение.
В общей сложности 239 из 289 дел, открытых после неудачного переворота, были закрыты. Остальные 50 еще ведутся, из них 18 в Анкаре и 9 в Стамбуле.