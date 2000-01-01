19.12 02:21 MIGnews.com

Два сотрудника полиции Чикаго погибли под поездом

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Два сотрудника полиции Чикаго были насмерть сбиты проходящим пригородным поездом, расследуя сообщение о стрельбе возле железнодорожных путей на дальней южной стороне города.36-летний Эдуардо Мармолехо (Eduardo Marmolejo) и 31-летний Конрад Гэри (Conrad Gary) погибли на железнодорожных путях при исполнении служебных обязанностей.«Эти храбрые молодые люди были поглощены выявлением потенциальной угрозы. Они погибли под проходящим поездом из-за трагической случайности», - заявил представитель полиции Эдди Джонсон.