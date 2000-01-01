18.12 12:50 MIGnews.com
По дороге в Иерусалим атакован автобус с людьми
Израильская полиция арестовала трех палестинцев поздно вечером в понедельник.
Правонарушители бросали камни в общественный автобус, перевозивший верующих к Стене Плача Старом Городе Иерусалима. О ранениях не сообщалось.
Подозреваемые скрылись с места происшествия после нанесения ущерба автобусу. Позже, проводя обыски в этом районе, сотрудники правоохранительных органов обнаружили и задержали нападавших.
"Мы никому не позволим причинить вред гражданам и уйти от закона", - говорится в заявлении полиции.
Подозреваемые предстанут перед судом для предварительного слушания. Власти заявили, что будут преследовать нападавших по всей строгости закона.
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