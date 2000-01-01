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По дороге в Иерусалим атакован автобус с людьми 18.12 12:50   MIGnews.com

По дороге в Иерусалим атакован автобус с людьми

Израильская полиция арестовала трех палестинцев поздно вечером в понедельник.

Правонарушители бросали камни в общественный автобус, перевозивший верующих к Стене Плача Старом Городе Иерусалима. О ранениях не сообщалось.

Подозреваемые скрылись с места происшествия после нанесения ущерба автобусу. Позже, проводя обыски в этом районе, сотрудники правоохранительных органов обнаружили и задержали нападавших.

"Мы никому не позволим причинить вред гражданам и уйти от закона", - говорится в заявлении полиции.

Подозреваемые предстанут перед судом для предварительного слушания. Власти заявили, что будут преследовать нападавших по всей строгости закона.


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