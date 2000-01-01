18.12 12:04 MIGnews.com

Квентина Тарантино и Даниэллу Пик ограбили

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Квентин Тарантино и Даниэлла Пик, которые недавно вернулись из медового месяца, были ограблены в своем доме в Лос - Анджелесе в минувшие выходные.По данным TMZ, два грабителя ворвались в дом знаменитого режиссера в воскресенье около полуночи-вероятно, ожидая, что дом пуст.Однако, находившийся дома Тарантино "столкнулся" с грабителями лицом к лицу. После этого злоумышленники бросились убегать, прихватив ювелирные изделия и другое имущество.TMZ не уточняет, была ли новая жена Тарантино Даниэлла Пик также дома в то время.