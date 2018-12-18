"Хизбалла" попыталась заблокировать туннели

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео, снятому внутри одного из террористических тоннелей “Хизбаллы” на границе.
В заявлении пресс-службы ЦАХАЛа говорится: “С того момента, как были обнаружены террористические туннели, солдаты ЦАХАЛа изучают их с помощью различных средств”. В заявлении подчеркивается. что в настоящий момент туннели не представляют угрозы для жителей Севера.
В опубликованном видео - новый вид тоннеля “Хизбаллы, при строительстве которого использовались бетонные блоки. В клипе также видно, что боевики “Хизбаллы” пытались заблокировать тоннель. Предполагается, что это было сделано в последние несколько дней.