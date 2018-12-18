Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Хизбалла` попыталась заблокировать туннели 18.12 11:00   MIGnews.com

"Хизбалла" попыталась заблокировать туннели

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео, снятому внутри одного из террористических тоннелей “Хизбаллы” на границе.

В заявлении пресс-службы ЦАХАЛа говорится: “С того момента, как были обнаружены террористические туннели, солдаты ЦАХАЛа изучают их с помощью различных средств”. В заявлении подчеркивается. что в настоящий момент туннели не представляют угрозы для жителей Севера.

В опубликованном видео - новый вид тоннеля “Хизбаллы, при строительстве которого использовались бетонные блоки. В клипе также видно, что боевики “Хизбаллы” пытались заблокировать тоннель. Предполагается, что это было сделано в последние несколько дней.





Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:11
В Рио-де-Жанейро случился масштабный пожар
00:42
Садик Хан хочет посетить Израиль: «Как только смогу»
23:54
Кремль отвергает сообщения о вмешательстве в выборы США
22:17
Израильская AI healthcare ставит диагноз по приложению
21:45
В Турции 2,000 человек получили пожизненные тюремные сроки
21:38
British Airways возобновит полеты в Пакистан
21:31
Хейли: обе стороны выиграют от "мирного плана" Трампа
21:13
Российский сухогруз сел на мель у побережья Британии
21:02
ЛАГ призвала Бразилию изменить позицию в отношении Израиля
20:45
Лапид: США поддерживают нашу борьбу за Голаны
20:25
Путин рассказал, что ждет США после выхода из ДРСМД
20:11
Принимая Аббаса, король Иордании осудил Израиль
19:37
Израиль призывает Грузию перевести посольство в Иерусалим
19:34
"Манчестер Юнайтед" уволил Жозе Моуринью
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus