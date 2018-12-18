18.12 11:00 MIGnews.com

"Хизбалла" попыталась заблокировать туннели

עם דפנות מבטון: מנהרה התקפית של חזבאללה • @OrHeller עם התיעוד מבפנים >> https://t.co/xReNbKdHm8



(צילום: דובר צה"ל) pic.twitter.com/8hr4v5GHRj — חדשות עשר (@news10) December 18, 2018

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео, снятому внутри одного из террористических тоннелей “Хизбаллы” на границе.В заявлении пресс-службы ЦАХАЛа говорится: “С того момента, как были обнаружены террористические туннели, солдаты ЦАХАЛа изучают их с помощью различных средств”. В заявлении подчеркивается. что в настоящий момент туннели не представляют угрозы для жителей Севера.В опубликованном видео - новый вид тоннеля “Хизбаллы, при строительстве которого использовались бетонные блоки. В клипе также видно, что боевики “Хизбаллы” пытались заблокировать тоннель. Предполагается, что это было сделано в последние несколько дней.