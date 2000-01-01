В Чили зафиксированы массовые пытки и сексуальное насилие
Чилийскими органами прокуратуры проводится расследование более тысячи случаев предполагаемых нарушений прав человека - от пыток до сексуального насилия - совершенных сотрудниками полиции в ходе подавления антиправительственных протестов.
На фоне продолжающихся в течение нескольких недель протестов президенту Чили Себастьяну Пинера пришлось уволить ряд министров, а также отменить все запланированные встречи на высшем уровне. Об этом сообщает информационное агенство Reuters.
Сообщается, что беспорядки изначально были вызваны повышением цен на проезд в метро, однако распространились из-за неравенства в доходах и роста цен в стране. Согласно официальным данным, в результате уличных беспорядков погибли по меньшей мере 23 человека, около 7000 были задержаны, еще 1659 демонстрантов и 800 полицейских получили ранения.
Многие протестующие утверждают, что их зрению был нанесен вред применяемыми полицией резиновыми пулями и слезоточивым газом. Президент Красного Креста Чили Патрисио Акоста заявил, что в течение последних трех недель зафиксировано больше повреждений органов зрения, чем за последние 20 лет.
Чилийским офтальмологическим обществом за период с 19 октября по 10 ноября зарегистрировано 225 случаев серьезных повреждений глаз.