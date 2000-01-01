18.11 09:20 MIGnews.com
Безумная погода в Израиле: холод, пыль и ветер
В Израиле, несмотря на падение температуры воздуха, сохраняется малоприятная погода. На всей территории страны бушуют сильные ветры, господствует очень сухая погода и на подходе - пыльные бури.
Завтра, 19 ноября, температура воздуха понизится еще больше, а восточные ветры усилятся. Пыльная буря возможна, главным образом, на востоке страны.
Из-за сильнейших ветров Национальное Управление Парков закрыло туристические маршруты на горе Кармель, Нахаль Эль Аль, Нахаль Джилабон, Нахаль Рив и ручей Бецет.
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