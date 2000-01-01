Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Безумная погода в Израиле: холод, пыль и ветер 18.11 09:20   MIGnews.com

Безумная погода в Израиле: холод, пыль и ветер

В Израиле, несмотря на падение температуры воздуха, сохраняется малоприятная погода. На всей территории страны бушуют сильные ветры, господствует очень сухая погода и на подходе - пыльные бури.

Завтра, 19 ноября, температура воздуха понизится еще больше, а восточные ветры усилятся. Пыльная буря возможна, главным образом, на востоке страны.

Из-за сильнейших ветров Национальное Управление Парков закрыло туристические маршруты на горе Кармель,  Нахаль Эль Аль, Нахаль Джилабон, Нахаль Рив и ручей Бецет.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:07
Мерец: фантазия правительства национального единства лопнула
09:03
Зоар: компромисс харедим предотвратит новые выборы
08:39
Пьяный поляк курил на борту самолета El Al
08:20
Ликуд: Либерман начал говорить с нами серьезно
08:05
В Гонконге протестующие стреляют в полицию из луков
08:00
Эрдоган: "Аллах призывает нас быть жестокими к кафирам"
07:23
Полиция Кипра допрашивает полковника АМАН
07:15
Прокуратура настаивает на всех обвинениях против Нетаниягу
07:10
Названы основные условия для хорошего сна
07:06
Лидеры "Кахоль Лаван": Израиль ждут третьи выборы
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:56
В РФ прокомментировали освобождение украинских кораблей
04:45
Врач назвала самые вредные сладости
03:36
Протесты в Иране: власти отрезали страну от мира
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus