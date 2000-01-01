В Гонконге протестующие стреляют в полицию из луков
В воскресенье, 17 ноября, протестующие в Гонконге, забаррикадировавшиеся в здании университеткского кампуса, обстреливали из луков и забрасывали "коктейлями Молотова" правоохранителей. Полиция подконтрольного Китаю города, в котором пятый месяц продолжаются антиправительственные беспорядки, применила против демонстрантов слезоточивый газ.
Несколько протестующих заняли позиции на крышах здания Гонконгского политехнического университета, расположенного в охваченном беспорядками центрального района Гонконга Коулун, и обстреливали полицию из луков. вооруженные луками и стрелами, поскольку беспорядки охватили центральный район Коулун. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Сообщается, что сотрудник пресс-службы полиции был госпитализирован с ранением стрелой в ногу, еще в одного сотрудника по связям с СМИ попали металлическим шаром. Полиция, в свою очередь, оббрызгала протестующих синей жидкостью из водомета.
В настоящее время осажденные в помещении учебного заведения участники беспорядков пытаются вырваться из здания. Группы протестующих в масках пытались покинуть кампус, но правоохранители встретили их слезоточивым газом, после чего были арестованы десятки человек.