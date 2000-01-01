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Пьяный поляк курил на борту самолета El Al | Фото:18.11 08:39   MIGnews.com

Пьяный поляк курил на борту самолета El Al

Самолет авиакомпании El Al, летевший в Берлин из международного аэропорта Бен-Гурион, совершил вынужденную посадку в воскресенье, 17 ноября, в Афинах. Причиной послужил курящий пассажир.

Рейс LY2323 в Берлин приземлился в Афинах, Греция, после того, как пассажира обнаружили курящим на борту самолета.

По словам Ynet, гражданин Польши курил в туалете самолета, а затем начал ругаться и кричать, когда ему сделали замечание сотрудники авиакомпании. Один из пассажиров рейса сообщил израильскому новостному сайту, что виновник посадки был явно пьян во время инцидента. В Афинах мужчина был задержан.

В начале октября произошел похожий инцидент с тремя израильтянами, которых задержали в Молдове. Самый младший из них курил, не обращая внимания на замечание стюардессы.


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