18.11 08:39 MIGnews.com

Пьяный поляк курил на борту самолета El Al

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Самолет авиакомпании El Al, летевший в Берлин из международного аэропорта Бен-Гурион, совершил вынужденную посадку в воскресенье, 17 ноября, в Афинах. Причиной послужил курящий пассажир.Рейс LY2323 в Берлин приземлился в Афинах, Греция, после того, как пассажира обнаружили курящим на борту самолета.По словам Ynet, гражданин Польши курил в туалете самолета, а затем начал ругаться и кричать, когда ему сделали замечание сотрудники авиакомпании. Один из пассажиров рейса сообщил израильскому новостному сайту, что виновник посадки был явно пьян во время инцидента. В Афинах мужчина был задержан.В начале октября произошел похожий инцидент с тремя израильтянами, которых задержали в Молдове. Самый младший из них курил, не обращая внимания на замечание стюардессы.