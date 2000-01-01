18.11 07:23 MIGnews.com

Полиция Кипра допрашивает полковника АМАН

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Международная пресса сообщает о том, что полиция Кипра допрашивает бывшего офицера израильской военной разведки в связи с так называемым делом о “шпионском автомобиле”.Речь идет о полковнике Тале Дилиане, бывшем командире технологического подразделения АМАН.В субботу, 15 ноября, полиция Кипра конфисковала вэн, набитый сложным шпионским оборудованием и допросила его израильских владельцев.По сообщениям в прессе, автомобиль мог перехватывать телефонные звонки, звонки по whatsapp, чаты в фейсбук и снимать контент со смартфонов.Ранее Дилан, в интервью журналу Forbes хвалился: “В нашем распоряжении есть технология, позволяющая распознать ваше лицо, где бы вы ни находились, прослушивать ваши звонки, устанавливать месторасположение ваших смартфонов , все - в течение считанных минут”.