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В Германии дети нашли снаряды времен Второй мировой 19.11 04:02   MIGnews.com

В Германии дети нашли снаряды времен Второй мировой

Трое детей из Германии достали боеприпасы времен Второй мировой войны, которые покоились на дне пруда.

Два ржавых снаряда и пули обнаружили в городке Ордруф, что в земле Тюрингия. Дети связались с полицией и сообщили о находке.

Ранее неподалеку от городка был военный полигон Вермахта, а позже - советского контингента в ГДР. Также в конце Второй мировой войны здесь шли бои, что объясняет наличие там боеприпасов.


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