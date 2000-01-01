19.11 04:02 MIGnews.com

В Германии дети нашли снаряды времен Второй мировой

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Трое детей из Германии достали боеприпасы времен Второй мировой войны, которые покоились на дне пруда.Два ржавых снаряда и пули обнаружили в городке Ордруф, что в земле Тюрингия. Дети связались с полицией и сообщили о находке.Ранее неподалеку от городка был военный полигон Вермахта, а позже - советского контингента в ГДР. Также в конце Второй мировой войны здесь шли бои, что объясняет наличие там боеприпасов.