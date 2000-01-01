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Во Франции девушка родила на танцполе ночного клуба 19.11 02:48   MIGnews.com

Во Франции девушка родила на танцполе ночного клуба

Во французской городке Тулуза местная жительница буквально родила на танцполе ночного клуба.

"Клуб уже закрывался, людей оставалось немного, — рассказала управляющая заведения. — Один из моих сотрудников подбежал ко мне и заявил, что нужна оперативная помощь. Я увидела, что наша посетительница вот-вот родит".

Было принято решение позвонить в скорую помощь. Дежурный дал указания как правильно принимать роды.

"Это было одно из самых странных закрытий. Вся наша команда работала сообща. Под конец мы все расплакались. К счастью, никто из нас не запаниковал и не испугался. У нас все получилось", — утверждает менеджер клуба. Менеджер также отметила, что роженица не пила, её привели чтоб приободрить её подругу.

Представители ночного клуба отметили, что в будущем ребенок сможет свободно посещать их заведение, минуя фейс-контроль.


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