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Стрельба в Оклахоме: трое погибших | Фото:18.11 20:22   MIGnews.com

Стрельба в Оклахоме: трое погибших

В понедельник, 18 ноября, неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart в городе Дункан (штат Оклахома).

По официальным данным, три человека погибли в результате нападения.

В частности, по словам начальника полиции Дэнни Форда, жертвами оказались двое мужчин и женщина. Две жертвы были застрелены в машине, третья – на стоянке возле магазина. Правоохранители обнаружили пистолет.



Нападение произошло около 9:54 утра по местному времени. На месте происшествия работают экстренные службы. Стрелок – в розыске. Хотя, по неподтвержденной информации, нападающий погиб.






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