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Убил из ревности: Максиму Таль предъявлено обвинение | Фото:18.11 16:08   MIGnews.com

Убил из ревности: Максиму Таль предъявлено обвинение

В понедельник, 18 ноября, Окружной суд Хайфы обвинил Максима Таль в жестоком убийстве его жены.

Согласно обвинительному заключению, мужчина пошел на преступление из ревности, передает The Times of Israel.

В частности, Таль обвиняется в убийстве при отягчающих обстоятельствах, в причинении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах и в попытке скрыть улики.

Обвинение было вынесено после месячного расследования убийства его жены Марии, тело которой было найдено в постели. В заключении говорится, что у мужчины уже были случаи жестокого обращения с супругой. В последние месяцы ситуация накалилась, поскольку он подозревал женщину в романе на стороне.

Уточняется, что 6 сентября Таль жестоко избил Марию, из-за чего она попала в больницу со сломанным носом, травмами лица и рваными ранами на верхней части тела. Максима арестовали после нападения, но освободили через три дня. Судья тогда запретил ему связываться с женой или посещать их дом в Кирьят-Бялике в течение 30 дней.

Несмотря на запрет, он все равно поддерживал связь с женой по телефону, и через месяц она разрешила ему вернуться.

11 октября тело Марии обнаружили с глубокими ножевыми ранениями в их квартире в Кирьят-Бялике. Обвиняемый тогда заявил полиции, что супруга покончила жизнь самоубийством, а он пытался ее спасти. У женщины, по его словам, была склонность к суициду, как у ее матери. Следствие установило, что в ночь накануне убийства Таль взял телефон Марии, выяснив, что она переписывалась с другим.


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