18.11 14:25 MIGnews.com
В Израиле снова вспыхивают пожары: все из-за ветров
В Израиле снова начинаются возгорания, которые спровоцированы погодой, в том числе, сильными и сухими ветрами.
Пожар на фабрике в промышленной зоне Баркан на севере Западного берега привел к эвакуации участка и закрытию близлежащих дорог.
Также, пожар случился в деревне Есодот, к востоку от Ашдода, и угрожает добраться до коровников деревни. Причиной послужило возгорание сена в сарае одного из домов.
Еще один пожар в промышленной зоне рядом с южно-бедуинским городом Рахат угрожает кондитерской фабрике. В Кирьят-Хаиме пришлось эвакуировать многоэтажный дом.
Пожарные подразделения находятся в состояние повышенной готовности по всей стране.
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