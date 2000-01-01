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В Израиле снова вспыхивают пожары: все из-за ветров | Фото:18.11 14:25   MIGnews.com

В Израиле снова вспыхивают пожары: все из-за ветров

В Израиле снова начинаются возгорания, которые спровоцированы погодой, в том числе, сильными и сухими ветрами.

Пожар на фабрике в промышленной зоне Баркан на севере Западного берега привел к эвакуации участка и закрытию близлежащих дорог.

Также, пожар случился в деревне Есодот, к востоку от Ашдода, и угрожает добраться до коровников деревни. Причиной послужило возгорание сена в сарае одного из домов.

Еще один пожар в промышленной зоне рядом с южно-бедуинским городом Рахат угрожает кондитерской фабрике. В Кирьят-Хаиме пришлось эвакуировать многоэтажный дом.

Пожарные подразделения находятся в состояние повышенной готовности по всей стране.


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