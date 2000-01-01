Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Израильские мошенники в топе французской преступности | Фото:18.11 13:39   MIGnews.com

Франция: израильские мошенники в топе преступности

В ежегодном отчете французской полиции об организованной преступности в стране одной из наиболее значительных тенденций отмечается "французско-израильская преступность" в 2018 году. Внутренний полицейский отчет на 250 страниц был опубликован в июле отделением французской полиции SIRASCO, занимающимся сбором данных и разведданных об организованной преступности.

В отчете перечисляются онлайн-мошенничества совершенные израильтянами как одна из пяти значительных тенденций организованной преступности на 2018 год. Остальные четыре: убийства среди преступных группировок; распространение организованной преступности, связанной с наркотиками; рост проституции в экономически неблагополучных районах; и сеть незаконного оборота кокаина через Французскую Гвинею.

В разделе, озаглавленном "Французско-израильские мошенники", описываются граждане с двойным гражданством Франции и Израиля, большинство из которых находятся в Израиле. Они занимаются интернет-мошенничеством, выбирая жертв из Франции, и в основном оставаясь безнаказанными.

"Хотя по сравнению с другими организованными преступными группировками, затрагивающими Францию, их число невелико, экономический ущерб, который они наносят правительствам европейских стран или отдельным компаниям (мошенничество с генеральным директором или мошенничество с рекламными вставками), исчисляется многими миллиардами евро".

Далее в отчете описывается, как эти преступники уклоняются от правосудия. "Эти мошенники, действуя по принципу общественной, даже семейной солидарности, без колебаний взаимодействуют с крупными преступными деятелями или работают с китайскими криминальными сетями в Париже."

"Они внедрили несколько прибыльных мошенничеств в 2000-х годах, которые позволили им прожить светскую жизнь, часто играть за покерными столами и выставлять напоказ свои отношения с персонами шоу-бизнеса и политиками, чтобы свести к минимуму их шансы попасться или предстать перед правосудием."

"Многие из этих "белых воротничков" сами стали жертвами [насильственного] вымогательства или убийств (особенно Сэмми Суид, который был убит в 2010 году). Другие воспользовались своим французско-израильским двойным гражданством, чтобы выбрать проживание в Израиле и тем самым избежать наказания".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:05
ЦАХАЛ: мы знали об огромной ракете Исламского джихада
13:07
"У нас есть ракеты, которые могут поразить Израиль и США"
13:01
Шакед: все еще есть путь к узкому правому правительству
12:05
Фарерские острова любят Израиль
12:03
Выборы: на что могут рассчитывать Биби, Ганц и Либерман
12:01
В Израиле задержаны 42 наркоторговца: работал тайный агент
11:38
Данон: Берни Сандерс подрывает безопасность Израиля и США
11:34
ЦАХАЛ начал неожиданные учения на севере Израиля
11:10
Доклад: риск сердечного приступа можно снизить без операции
10:44
Ривлин отговаривал Ганца от правительства меньшинства
10:37
"Две депутатки Ликуда готовы дезертировать в Кахоль Лаван"
10:16
Лионель Месси и сборная Аргентины прибыли в Израиль
10:15
Ортодоксы предпочтут правительство Либермана новым выборам
10:05
В США зарегистрирован новый антииранский фонд
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus