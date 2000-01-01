18.11 13:39 MIGnews.com

Франция: израильские мошенники в топе преступности

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В ежегодном отчете французской полиции об организованной преступности в стране одной из наиболее значительных тенденций отмечается "французско-израильская преступность" в 2018 году. Внутренний полицейский отчет на 250 страниц был опубликован в июле отделением французской полиции SIRASCO, занимающимся сбором данных и разведданных об организованной преступности.В отчете перечисляются онлайн-мошенничества совершенные израильтянами как одна из пяти значительных тенденций организованной преступности на 2018 год. Остальные четыре: убийства среди преступных группировок; распространение организованной преступности, связанной с наркотиками; рост проституции в экономически неблагополучных районах; и сеть незаконного оборота кокаина через Французскую Гвинею.В разделе, озаглавленном "Французско-израильские мошенники", описываются граждане с двойным гражданством Франции и Израиля, большинство из которых находятся в Израиле. Они занимаются интернет-мошенничеством, выбирая жертв из Франции, и в основном оставаясь безнаказанными."Хотя по сравнению с другими организованными преступными группировками, затрагивающими Францию, их число невелико, экономический ущерб, который они наносят правительствам европейских стран или отдельным компаниям (мошенничество с генеральным директором или мошенничество с рекламными вставками), исчисляется многими миллиардами евро".Далее в отчете описывается, как эти преступники уклоняются от правосудия. "Эти мошенники, действуя по принципу общественной, даже семейной солидарности, без колебаний взаимодействуют с крупными преступными деятелями или работают с китайскими криминальными сетями в Париже.""Они внедрили несколько прибыльных мошенничеств в 2000-х годах, которые позволили им прожить светскую жизнь, часто играть за покерными столами и выставлять напоказ свои отношения с персонами шоу-бизнеса и политиками, чтобы свести к минимуму их шансы попасться или предстать перед правосудием.""Многие из этих "белых воротничков" сами стали жертвами [насильственного] вымогательства или убийств (особенно Сэмми Суид, который был убит в 2010 году). Другие воспользовались своим французско-израильским двойным гражданством, чтобы выбрать проживание в Израиле и тем самым избежать наказания".