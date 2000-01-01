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Скончался фотограф, снимавший британских рок-звезд 18.11 23:30   MIGnews.com

Скончался фотограф, снимавший британских рок-звезд

На 82-м году жизни умер английский фотограф Терри О'Нилл, получивший известность благодаря снимкам знаменитостей.

Некоторые из самых ранних фотографий Терри О’Нила оказались одними из первых фотографий музыкантов, которые будут определять эпоху, например, The Beatles. Их он впервые сфотографировал в 1963 году во внутреннем дворике студии "Эбби Роуд", пишет Iconic Images.

Также снимал Элтона Джона, Rolling Stones, звезд Голливуда, членов британской королевской семьи и известных политиков.


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