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В Австрии разрешены дома и отрезаны деревни из-за непогоды 18.11 22:50   MIGnews.com

В Австрии разрушены дома и отрезаны деревни из-за непогоды

Некоторые школы закрыли в разных частях Австрии на фоне того, как страна столкнулась с массой снега, угрозой лавин и затопления в результате паводков на реках и озерах.

В Бад-Гаштайне, к югу от Зальцбурга, оползни за ночь уничтожили два дома, в которых были две женщины. Пожарные спасли одну из них быстро, вторую - только через несколько часов. Обе получили травмы и доставлены в больницу.

В Гурктале, земля Каринтия, около 70 пожарных эвакуировали жителей 15 домов из-за паводка на реке Гурко, пишет WashingtonPost.

В других местах на юге Австрии были отрезаны несколько деревень из-за сильного снегопада.


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