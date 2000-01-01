Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Израиле задержаны 42 наркоторговца: работал тайный агент | Фото:18.11 12:01   MIGnews.com

В Израиле задержаны 42 наркоторговца: работал тайный агент

Полиция Израиля задержала в понедельник, 18 ноября, 42 наркоторговца в центральной части страны. Правоохранительные органы разрешили к публикации информацию об операции.

Подозреваемые имели при себе во время ареста наркотические вещества разного вида, а также крупные сумму наличных денег. Один из задержанных, проживающий в городе Яффо, держал у себя дома собак и лошадей. Животные содержались в условиях сильной антисанитарии. Их передали муниципальной ветеринарной службе.

Операция прошла успешно, благодаря тайному агенту, который был внедрен в криминальную сеть по всей стране. Информация, позволяющая идентифицировать агента, запрещена к публикации.

Всех задержанных доставят в Тель-Авивский мировой суд для продления ареста.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:05
Фарерские острова любят Израиль
12:03
Выборы: на что могут рассчитывать Биби, Ганц и Либерман
11:38
Данон: Берни Сандерс подрывает безопасность Израиля и США
11:34
ЦАХАЛ начал неожиданные учения на севере Израиля
11:10
Доклад: риск сердечного приступа можно снизить без операции
10:44
Ривлин отговаривал Ганца от правительства меньшинства
10:37
"Две депутатки Ликуда готовы дезертировать в Кахоль Лаван"
10:16
Лионель Месси и сборная Аргентины прибыли в Израиль
10:15
Ортодоксы предпочтут правительство Либермана новым выборам
10:05
В США зарегистрирован новый антииранский фонд
09:40
В Эмек Хефер рухнуло дерево, ранены две школьницы  
09:20
Безумная погода в Израиле: холод, пыль и ветер
09:07
Мерец: фантазия правительства национального единства лопнула
09:03
Зоар: компромисс харедим предотвратит новые выборы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus