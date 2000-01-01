18.11 12:01 MIGnews.com

В Израиле задержаны 42 наркоторговца: работал тайный агент

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Полиция Израиля задержала в понедельник, 18 ноября, 42 наркоторговца в центральной части страны. Правоохранительные органы разрешили к публикации информацию об операции.Подозреваемые имели при себе во время ареста наркотические вещества разного вида, а также крупные сумму наличных денег. Один из задержанных, проживающий в городе Яффо, держал у себя дома собак и лошадей. Животные содержались в условиях сильной антисанитарии. Их передали муниципальной ветеринарной службе.Операция прошла успешно, благодаря тайному агенту, который был внедрен в криминальную сеть по всей стране. Информация, позволяющая идентифицировать агента, запрещена к публикации.Всех задержанных доставят в Тель-Авивский мировой суд для продления ареста.