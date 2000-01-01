18.10 21:29 MIGnews.com

На еврея напали в пригороде Лондона

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В пригороде Лондона неизвестные мужчины преследовали еврея и издевались над ним.Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Halstead.Это случилось на острове Канву, когда жертва оплачивала уборку возле своего дома. Утверждается, что четверо молодых людей накинулись на мужчину. Они выкрикивали оскорбления, били его по лицу. А пострадавший не мог сопротивляться.Уточняется, что он вместе с семьей недавно переехал на остров. Издевательства продолжались, пока антисемитов не прогнали.Благодаря близости к Лондону, город является привлекательной альтернативой для семей, которым трудно платить за жилье в столице. В настоящее время на острове Канву проживает около 60 еврейских семей.