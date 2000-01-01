18.10 13:45 MIGnews.com

В пожаре в пригороде Хайфы погибла пожилая женщина

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В пригороде Хайфы погибла пожилая женщина в результате пожара в жилом здании. 73-летняя женщина была извлечена пожарными из квартиры на первом этаже в Кирьят-Моцкине.Она была объявлена мертвой медработниками "Маген Давид Адом".Полиция и пожарная служба начали расследование инцидента. Следователи полагают, что причиной пожара, вероятно, было короткое замыкание, сообщил новостной сайт Walla.