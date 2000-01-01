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В пожаре в пригороде Хайфы погибла пожилая женщина | Фото:18.10 13:45   MIGnews.com

В пожаре в пригороде Хайфы погибла пожилая женщина

В пригороде Хайфы погибла пожилая женщина в результате пожара в жилом здании. 73-летняя женщина была извлечена пожарными из квартиры на первом этаже в Кирьят-Моцкине.

Она была объявлена мертвой медработниками "Маген Давид Адом".

Полиция и пожарная служба начали расследование инцидента. Следователи полагают, что причиной пожара, вероятно, было короткое замыкание, сообщил новостной сайт Walla.


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