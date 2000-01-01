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Турцию обвиняют в военных преступлениях в Сирии | Фото:18.10 13:39   MIGnews.com

Турцию обвиняют в военных преступлениях в Сирии

Во время наступления на северо-востоке Сирии турецкие войска и сирийские союзники-повстанцы совершили "военные преступления", включая казни военных и мирных жителей. В этом Турцию обвиняет ряд правозащитных организаций.

Организация Amnesty обвинила силы Анкары в "серьезных нарушениях и военных преступлениях, суммарных убийствах и незаконных нападениях" во время операции, начатой ​​9 октября. Турция пока никак не прокомментировала это заявление. По данным сирийской организации по правам человека, в результате наступления погибли по меньшей мере 72 мирных жителя.

"Турецкие вооруженные силы и коалиция, поддерживаемых Турцией, сирийских вооруженных групп продемонстрировали позорное пренебрежение к гражданской жизни", - указано в заявлении. Генеральный секретарь организации Куми Найду заявил, что турецкие силы и их союзники "продемонстрировали крайне бессердечное пренебрежение к гражданским жизням".

В докладе содержались показания работника Курдского Красного Полумесяца, который сказал, что он извлек тела из обломков после турецкого воздушного удара около школы в Сальхие 12 октября. "Я не мог сказать, были ли они мальчиками или девочками, потому что их тела обуглены. Они выглядели как уголь", - сказал спасатель.

В отчете также говорится, что курдская женщина-политик Хеврин Халаф и ее телохранитель были казнены членами Сирийской национальной армии, финансируемой Турцией и обученной группой. По словам Amnesty, еще как минимум две казни курдских боевиков были подтверждены организацией, а также похищение двух сотрудников местной медицинской организации.


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