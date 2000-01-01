18.10 12:02 MIGnews.com

Умер бывший председатель Верховного суда Меир Шамгар

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Бывший главный судья Верховного суда Израиля Меир Шамгар скончался в пятницу, 18 октября, в возрасте 94 лет. У Шамгара остались его жена Михал (урожденная Рубинштейн) и трое детей. Шамгар родился в Данциге 13 августа 1925 года. Он был единственным сыном у Элиэзера и Дины Стеренберг. В 1939 году Шамгар переехал в Британский мандат для Палестины и поселились в Тель-Авиве.В октябре 1939 года Шамгар стал частью подпольной организации "Эцель", в которой остался и после внутреннего раскола с организацией "Лехи" в 1940 году. Также, перед окончанием гимназии, Шамгар вступил в отряд "Пальмаха".19 октября 1944 года, в числе более 200 заключённых из организаций "Эцель" и "Лехи", Шамгар был сослан в лагерь заключённых "Сембел" около Асмэры, Эритрея. Шамгар оставался в заключении до июля 1948 года, не обладая информацией о дате освобождения. 12 июля 1948 года Шамгар и его товарищи были возвращены в Тель-Авив, на этот момент уже в государстве Израиль, на борту британского корабля Ocean Vigour.По возвращении из Африки Шамгар поступил на службу в пехоту в Армии обороны Израиля. В 1961 году Шамгар был назначен на пост главного военного прокурора. Шамгар был также членом комиссии во главе с генералом Эльадом Пеледом. В конце 1967 года Шамгару был предложен пост главы Управления судебной системы Израиля.В 1968 году министр юстиции Яаков Шимшон Шапира предложил Шамгару занять пост юридического советника правительства. Шамгар вступил в должность 1 сентября 1968 года.27 ноября 1983 года Шамгар был назначен на пост председателя Верховного суда, сменив на посту председателя Ицхака Кахана. Он исполнял эту должность до выхода в отставку по выслуге лет 13 августа 1995 года.