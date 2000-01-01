Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Турция могла применить белый фосфор против курдов 18.10 12:15   MIGnews.com

Турция могла применить белый фосфор против курдов

Британский эксперт по химическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что турецкие военные могли применить боеприпасы с запрещенным белым фосфором в ходе операции в городе Рас-эль-Айне на северо-востоке Сирии.

"Очень похоже на то, что это было вызвано белым фосфором", - прокомментировал снимки, на которых изображён 13-летний мальчик с ожогами, полученными во время бомбардировки города, британский эксперт, пишет The Times.

Как утверждает отец ребенка, атака была осуществлена в ночь на среду. Бреттон-Гордон добавил, что белый фосфор является ужасным оружием, который можно доставлять с помощью самолетов или артиллерии.

В четверг сирийские курды выступили с обвинением в адрес Турции в использовании "запрещенных видов оружия" во время военной операции в Рас-эль-Айне.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:21
Рост ВВП Китая упал до рекордно низкого уровня за 27 лет
12:02
Умер бывший председатель Верховного суда Меир Шамгар
11:58
Большинство иранцев против ядерного соглашения
11:09
Боевые дейсвтия в Сирии все равно продолжаются
10:47
ЕС одобрил введение санкций против Турции
10:26
Картель не позволил полиции арестовать сына наркобарона
10:21
Дженнифер Энистон установила новый рекорд в Instagram
10:04
Гидеон Саар бросит вызов Биньямину Нетаниягу на праймериз
08:43
Свиная чума атакует китайских потребителей
08:15
Ганц планирует создать правительство меньшинства
07:23
ЦАХАЛ арестовал четырех подозреваемых в терроризме
07:04
ЕС одобрил соглашение о выходе Великобритании
06:22
Новый подозреваемый в деле Эпштейна - теперь в Париже
05:46
Знаменитости признали себя "лицемерами" в открытом письме
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus