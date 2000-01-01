Турция могла применить белый фосфор против курдов

Британский эксперт по химическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что турецкие военные могли применить боеприпасы с запрещенным белым фосфором в ходе операции в городе Рас-эль-Айне на северо-востоке Сирии.
"Очень похоже на то, что это было вызвано белым фосфором", - прокомментировал снимки, на которых изображён 13-летний мальчик с ожогами, полученными во время бомбардировки города, британский эксперт, пишет The Times.
Как утверждает отец ребенка, атака была осуществлена в ночь на среду. Бреттон-Гордон добавил, что белый фосфор является ужасным оружием, который можно доставлять с помощью самолетов или артиллерии.
В четверг сирийские курды выступили с обвинением в адрес Турции в использовании "запрещенных видов оружия" во время военной операции в Рас-эль-Айне.