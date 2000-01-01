18.10 11:09 MIGnews.com

Боевые дейсвтия в Сирии все равно продолжаются

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Журналисты Ассошиэйтед Пресс засвидетельствовали продолжение боевых действий в пятницу утром, 18 октября, в северо-восточной Сирии. Днем ранее было объявление соглашение о прекращении огня между Турцией и курдскими силами.В четверг Турция и США договорились о пятидневном прекращении огня, чтобы остановить турецкое наступление против курдских сил в регионе. Командующий курдскими силами в Сирии Мазлум Абди поздно вечером в четверг заявил курдскому телевидению: "Мы сделаем все возможное для успеха соглашения о прекращении огня".Однако один курдский чиновник, Разан Хиддо, заявил, что курдский народ откажется жить под турецкой оккупацией. Соглашение, достигнутое после нескольких часов переговоров в столице Турции Анкаре между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и вице-президентом США Майк Пенс - требует от курдских боевиков освобождения территории в Сирии вдоль турецкой границы.