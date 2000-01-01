Картель не позволил полиции арестовать сына наркобарона
В мексиканском городе Кулиакан вспыхнули настоящие боевые действия между членами картеля и полицией после попытки арестовать сына бывшего лидера наркокартеля Синалоа Хоакина "Эль Чапо" Гусмана. Министр безопасности Мексики Альфонсо Дуразо заявил, что патруль военизированной полиции Национальной гвардии впервые подвергся нападению в городе, расположенном в 600 км к северо-западу от Мехико.
Войдя в дом, они арестовали Овидио Гусмана Лопеса, который обвиняется в незаконном обороте наркотиков в Соединенных Штатах.
Однако боевики картеля быстро вытеснили патруль, который принял решение отступить. Бандиты установили блокпосты и обстреляли полицию. СМИ сообщили, что, по крайней мере, одна из главных дорог в направлении города к порту Масатлан была заблокирована баррикадами из горящих грузовиков, а другие были закрыты армией.
"Было принято решение отступить из дома без Гусман попытается избежать большего насилия в этом районе, сохранить жизнь наших сотрудников и восстановить спокойствие в городе", - сказал Дуразо. В четверг в ходили слухи о том, что перестрелки были вызваны арестом Ивана Архивалдо Гусмана Салазара, другого из сыновей Чапо.
28-летний Овидио Гусман Лопес - один из четырех детей от второго брака Чапо. Он фигурирует в обвинительном заключении, касающемся незаконного оборота кокаина, выпущенном министерством юстиции США в феврале этого года.
Убийство 22-летнего сына Чапо Эдгара Гусмана Лопеса на стоянке в Кулиакане в мае 2008 года вызвало крупную войну между Чапо и его бывшими союзниками из картеля Бельтран Лейва, которая продолжалась годами.