В Керчи опознаны тела 15 учеников и 5 преподователей
Число погибших при взрыве и стрельбе в керченском колледже возросло до 20. Об этом сообщил ТАСС замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.
"Погибших - 20 человек. Последний катафалк привез в морг тела не троих, а четверых человек. Нашли еще одного", - сказал Мельгазиев.
Среди опознанных тел погибших в результате стрельбы и подрыва взрывного устройства в Керченском политехническом колледже 15 учеников и 5 сотрудников учебного заведения сказала Мельгазиев, передает Крыминформ.
«Все тела опознаны. Это 15 учащихся, из которых 6 - несовершеннолетние, и 5 взрослых, по предварительной информации, они все являются сотрудниками колледжа», - сказал он.
Ранее стало известно, что число погибших в результате трагедии увеличилось до 20 человек. Последний катафалк привёз в морг вместо трёх четыре тела.
Как сообщает корреспондент Крыминформа, процедура опознания проходила в морге Керчи. У здания морга находились около 50 близких и родственников жертв трагедии. Для них было организовано горячее питание и чай, с ними общались представители психологический помощи МЧС.