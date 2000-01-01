Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











18.10 08:07   MIGnews.com

В Керчи опознаны тела 15 учеников и 5 преподователей



Число погибших при взрыве и стрельбе в керченском колледже возросло до 20. Об этом сообщил ТАСС замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.

"Погибших - 20 человек. Последний катафалк привез в морг тела не троих, а четверых человек. Нашли еще одного", - сказал Мельгазиев.

Среди опознанных тел погибших в результате стрельбы и подрыва взрывного устройства в Керченском политехническом колледже 15 учеников и 5 сотрудников учебного заведения сказала Мельгазиев, передает Крыминформ.

«Все тела опознаны. Это 15 учащихся, из которых 6 - несовершеннолетние, и 5 взрослых, по предварительной информации, они все являются сотрудниками колледжа», - сказал он.

Ранее стало известно, что число погибших в результате трагедии увеличилось до 20 человек. Последний катафалк привёз в морг вместо трёх четыре тела.

Как сообщает корреспондент Крыминформа, процедура опознания проходила в морге Керчи. У здания морга находились около 50 близких и родственников жертв трагедии. Для них было организовано горячее питание и чай, с ними общались представители психологический помощи МЧС.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:30
После ночи в убежищах: юг Израиля возвращается к "рутине"
07:04
В Израиль пришли дожди
06:02
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:25
В Иерусалиме утроят количество велосипедных дорожек
02:41
Афганистан: взорван штаб кандидата на выборах в парламент
01:05
Стартовало общественное обсуждение Nord Stream 2
00:19
Букеровскую премию присудили "Молочнику"
22:09
Amazon готова создавать военные машины вместе с Пентагоном
21:23
Польша переходит на американский газ
21:00
Ривлин Младенову: Израиль не оставит насилие без ответа
20:37
Израильский стартап собрал 35 миллионов долларов
20:23
ХАМАС эвакуировал штабы, командиры прячутся в убежищах
19:43
Израиль может снять запрет на экспорт марихуаны  
18:43
Турецкие следователи вошли в консульство Саудовской Аравии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus