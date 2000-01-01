18.10 07:04 MIGnews.com

В Израиль пришли дожди

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Израильские метеорологи обещают, что 18 октября станет одним из первых по настоящему осенних дней. Ожидается, что вдоль прибрежной полосы пройдут дожди. К вечеру они могут распространиться на север и на горные районы.Такая же погода ожидается завтра: по всему Израилю будет облачно, и температура воздуха будет относительно низкой.В субботу, 20 октября, также ожидаются небольшие дожди на севере Израиля и в прибрежной полосе.Температура воздуха в Тель-Авиве составит 22-27 градусов, в Беэр-Шеве - 18-29, в Хайфе - 22-26, в Иерусалиме 18-24, в Цфате - 17-23, Ашдоде - 22-27 и Эйлате - 23-32.