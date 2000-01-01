Путин: трагедия в Керчи - результат глобализации

Президент России Владимир Путин заявил, что расстрел в Керченском технологическом колледже является следствием глобализации и подражанием убийцам в школах США, передает в четверг, 18 октября РИА Новости.
По словам российского лидера, все началось именно с трагических событий с расстрелами в США.
"В соцсетях, интернете, там целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в США, молодые люди с неустойчивой психикой лжегероев себе создают", - подчеркнул он.
"В соцсетях, интернете, там целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в США, молодые люди с неустойчивой психикой псевдогероев себе создают. Это означает, что все мы вместе взятые, не только в России, в мире в целом плохо реагируем на условия меняются в мире. Это означает, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма. Это и приводит к трагедиям подобного рода", - отметил глава РФ во время выступления на Международном дискуссионном клубе "Валдай" в Сочи.