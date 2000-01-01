Погиб подозреваемый в убийстве Хашогги

Один из подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги погиб в автокатастрофе в Эр-Рияде, пишет в четверг, 18 октября турецкая газета Yeni Şafak, передает Корреспондент.net.
По данным издания, лейтенант Королевских авиационных сил Саудовской Аравии Мешал Саад Альбостани был одним из 15 подозреваемых, которые находились в консульстве Саудовской Аравии в момент исчезновения публициста Washington Post.
Как известно, он прибыл в Турцию в 13.45 2 октября, а выехал в 21:46 в тот же день.
На данный момент подробности ДТП не раскрываются.
59-летний Хашогги неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии, в частности наследного принца и министра обороны страны. Он вел собственную колонку в Washington Post. Журналист покинул Саудовскую Аравию в 2017 году после ареста нескольких близких друзей.