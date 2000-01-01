19.10 01:33 MIGnews.com
Белые Каски покинули Иорданию
Около 300 активистов спасательной организации “Белые Каски”, помогавшие гражданскому населению Сирии во время гражданской войны, покинули территорию Иордании.
“Белые Каски” бежали из Сирии в Иорданию три месяца назад. Они были эвакуированы из Кунейтры при содействии ЦАХАЛа после успешного наступления войск Асада на юге страны.
Иорданское министерство иностранных дел сообщает о том, что около 300 “Белых Касок” получили убежище в западных странах.
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