19.10 01:33 MIGnews.com

Белые Каски покинули Иорданию

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Около 300 активистов спасательной организации “Белые Каски”, помогавшие гражданскому населению Сирии во время гражданской войны, покинули территорию Иордании.“Белые Каски” бежали из Сирии в Иорданию три месяца назад. Они были эвакуированы из Кунейтры при содействии ЦАХАЛа после успешного наступления войск Асада на юге страны.Иорданское министерство иностранных дел сообщает о том, что около 300 “Белых Касок” получили убежище в западных странах.