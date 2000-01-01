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Продавец зелени скрыл доходов на 14,5 миллионов шекелей 18.10 14:32   MIGnews.com

Продавец зелени скрыл доходов на 14,5 миллионов шекелей

Продавец зелени на рынке Махане Йехуда в Иерусалиме подозревается в сокрытии доходов в особо крупных размеров.

Продавец, его отец и два брата много лет продают зелень на рынке. Управление налогообложения начало скрытое расследование в отношении его бизнеса и получило ордер суда на доступ к его банковским счетам.

Было установлено, что на счетах торговца и его жены лежат 950 тысяч шекелей. Торговец каждый код показывал доходы в размере 50 тысяч шекелей. Налоговики, изучив банковские счета и собственность торговца,  подсчитали, что он укрыл от налогов 14,5 миллионов шекелей.

Торговец был арестован и затем отпущен под залог в 100 тысяч шекелей. ему в течение полугода запрещено покидать страну.


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