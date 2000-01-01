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Стало известно, где керченский стрелок взял взрывчатку 18.10 15:08   MIGnews.com

Стало известно, где керченский стрелок взял взрывчатку

Студент керченского колледжа, устроивший в нем взрыв и стрельбу, в одиночку изготовил взрывные устройства. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"По предварительным данным, студент в одиночку изготовил взрывные устройства, одно из которых взорвалось. При подготовке к преступлению и при совершении преступления действовал он один, то есть был и организатором и исполнителем преступления. Хотя, безусловно, проверяется версия о возможных сообщниках", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пока не установлено, что стало мотивом убийств.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов также заявлял о том, что предполагаемый стрелок в колледже в Керчи действовал один.


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