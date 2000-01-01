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Шоссе №90: автобус врезался в машину, погибли трое 18.10 12:24   MIGnews.com

Шоссе №90: автобус врезался в машину, погибли трое

На шоссе №90 близ перекрестка Неот Ха Кикар у автобуса во время движения взорвалась покрышка.

В результате этого автобус вылетел на встречную полосу и врезался в частный автомобиль. В результате столкновения погибли мужчина, женщина и пятимесячный ребенок.

Легкие ранения получили 14 пассажиров и водитель автобуса. Водитель автобуса эвакуирован в медицинский центр Сорока.

Из-за аварии шоссе №90 блокировано для движения в обоих направлениях.

В эвакуации раненых медикам MADA  помогают солдаты ЦАХАЛа.


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