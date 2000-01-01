18.10 12:24 MIGnews.com
Шоссе №90: автобус врезался в машину, погибли трое
На шоссе №90 близ перекрестка Неот Ха Кикар у автобуса во время движения взорвалась покрышка.
В результате этого автобус вылетел на встречную полосу и врезался в частный автомобиль. В результате столкновения погибли мужчина, женщина и пятимесячный ребенок.
Легкие ранения получили 14 пассажиров и водитель автобуса. Водитель автобуса эвакуирован в медицинский центр Сорока.
Из-за аварии шоссе №90 блокировано для движения в обоих направлениях.
В эвакуации раненых медикам MADA помогают солдаты ЦАХАЛа.
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