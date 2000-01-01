18.10 12:24 MIGnews.com

Шоссе №90: автобус врезался в машину, погибли трое

Поделиться

Все по теме

Комментарии







На шоссе №90 близ перекрестка Неот Ха Кикар у автобуса во время движения взорвалась покрышка.В результате этого автобус вылетел на встречную полосу и врезался в частный автомобиль. В результате столкновения погибли мужчина, женщина и пятимесячный ребенок.Легкие ранения получили 14 пассажиров и водитель автобуса. Водитель автобуса эвакуирован в медицинский центр Сорока.Из-за аварии шоссе №90 блокировано для движения в обоих направлениях.В эвакуации раненых медикам MADA помогают солдаты ЦАХАЛа.