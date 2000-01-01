Друг керченского стрелка о том, что подтолкнуло его к бойне
По словам приятеля Владислава Рослякова, парень ночи напролет проводил за виртуальными боями, передает topnews.ru.
По словам знакомого студента Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова, устроившего массовую бойню в учебном заведении, на парня могла оказать психологическое влияние популярная браузерная игра "Метро-2033".
Знакомый стрелка по имени Александр в беседе с журналистами "360" заявил о том, что18-летний парень проводил за виртуальными боями ночи напролет.
Мы с Владом с 2014 года знакомы. Он постоянно жаловался на игру "Метро-2033". Она очень сильно на него психически повлияла", - заявил Александр журналистам.
По его словам, Владиславу не нравилась несправедливость, с которой он сталкивался. В частности, он жаловался на денежные вложения, которые могут себе позволить другие игроки.
"Там были такие слова: "Эта игра из меня чуть психа не сделала. Там все несправедливо к людям". И мажоры, он сказал, ему не нравятся", - отметил собеседник журналистов.
Александр пояснил, что в игре "Метро-2033" можно быстро добиться успеха за счет денежных средств, тогда как менее обеспеченным игрокам приходится не спать ночами для "прокачки" персонажей. По мнению знакомого "керченского стрелка", изнуряющий режим сказался на психике его приятеля.
"У людей крыша едет из-за этой игры... Заманивают как - нужно победить противника 100 раз, чтобы получить награду. Там на сражения в 2-3 часа ночи [приходится просыпаться]. И вот клановая война идет - человек должен два часа в ней участвовать. Влад неоднократно мне жаловался на этот момент. Говорил: "Игра меня сумасшедшим психом сделала. Я хочу просто подорвать это все". Я не знаю из-за чего это (нападение на колледж - прим. ред.) произошло, но знаю, что игра повлиять на него могла", - уверен молодой человек.
После того, как "клан" Владислава развалился, он стал все чаще призывать к справедливой игре в группе "Метро-2033" в соцсетях, в том числе с использованием изображений свастики.