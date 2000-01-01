18.09 09:06 MIGnews.com

Россияне выступают за ограничение притока трудовых мигрантов

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Результаты соцопроса, который был проведен "Левада-центром", 72% российских граждан выступают за ограничение притока трудовых мигрантов. Лишь 9% опрошенных высказали противоположное мнение. 15% россиян этот вопрос не интересует.В прошлом году за ограничение притока иностранцев, приезжающих в России на заработки, выступали 67% жителей страны, в 2017-м - 58%.За увеличение потока трудовых мигрантов в прошлом году высказались 14% опрошенных.