18.09 09:03 MIGnews.com

Власти Мексики обнаружили сотни пакетов с телами жертв

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Мексиканские власти заявили во вторник, 17 сентября, что обнаружили 29 тел, упакованных в более ста пластиковых пакетов, которые были сброшены в в западном штате Халиско. Уровень убийств в Мексике подскочил до самого высокого уровня за всю историю исследований, в результате чего в стране, опустошенной картелями, зафиксирована более 29 111 в этом году.Генеральный прокурор Халиско Херардо Солис заявил на пресс-конференции, что следователи насчитали 13 полных и 16 неполных тел, найденных в пакетах. Правительство штата и генеральный прокурор штата заявили, что две жертвы были женщинами, и что по меньшей мере четверо имели судимости.По мере продвижения следствия количество жертв может возрасти, сообщил источник в генеральной прокуратуре. Власти еще не сказали, было ли массовое захоронение связано с картелями. Однако, в Халиско находятся несколько картелей, в том числе один из самых печально известных в стране.Jalisco New Generation Cartel, по мнению властей США, входит в пятерку самых опасных преступных организаций в мире.