18.09 09:19 MIGnews.com

Скончался народный артист РФ Валерий Успенский

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Народный артист России Валерий Успенский умер в Петербурге на 81-м году жизни, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской государственной Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова."Валерий Всеволодович Успенский скончался сегодня утром", - сказала собеседница агентства.Информацию о смерти артиста подтвердило учреждение на официальной странице в Facebook."С глубочайшим прискорбием сообщаем, що 17 сентября 2019 года скончался заслуженный деятель искусств, народный артист РФ, профессор, заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской консерватории Валерий Всеволодович Успенский. Информация о прощании будет объявлена позже", – сказано в сообщении.