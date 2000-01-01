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Скончался народный артист РФ Валерий Успенский 18.09 09:19   MIGnews.com

Скончался народный артист РФ Валерий Успенский

Народный артист России Валерий Успенский умер в Петербурге на 81-м году жизни, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской государственной Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

"Валерий Всеволодович Успенский скончался сегодня утром", - сказала собеседница агентства.

Информацию о смерти артиста подтвердило учреждение на официальной странице в Facebook.

"С глубочайшим прискорбием сообщаем, що 17 сентября 2019 года скончался заслуженный деятель искусств, народный артист РФ, профессор, заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской консерватории Валерий Всеволодович Успенский. Информация о прощании будет объявлена позже", – сказано в сообщении.


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