Кража золотого унитаза в Британии: подозреваемые схвачены
Полиция задержала подозреваемого в краже золотого унитаза с территории Бленхеймского дворца в Великобритании, где родился Уинстон Черчилль.
По данным АР, второго вероятного грабителя полиция долины Темзы схватила во вторник. Им оказался 36-летний мужчина.
По версии следствия, подозреваемый мог быть в сговоре с целью ограбления. Двум подозреваемым пока не предъявлены обвинения, так как расследование продолжается.
14 сентября полиция получила сообщение о краже работы художника Маурицио Кателлана под названием "Америка" в 4:57. Известно, что воры проникли во дворец ночью. Поскольку унитаз был подключен к системе канализации и водопроводу, его кража нанесла существенный вред музею и привела к затоплению.
Унитаз сделан из чистого 18-каратного золота. Художник считает свое произведение искусства сатирой на чрезмерное богатство.