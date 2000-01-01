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Кража золотого унитаза в Британии: подозреваемые схвачены | Фото: AFP18.09 21:10   MIGnews.com

Кража золотого унитаза в Британии: подозреваемые схвачены

Полиция задержала подозреваемого в краже золотого унитаза с территории Бленхеймского дворца в Великобритании, где родился Уинстон Черчилль.

По данным АР, второго вероятного грабителя полиция долины Темзы схватила во вторник. Им оказался 36-летний мужчина.

По версии следствия, подозреваемый мог быть в сговоре с целью ограбления. Двум подозреваемым пока не предъявлены обвинения, так как расследование продолжается.

14 сентября полиция получила сообщение о краже работы художника Маурицио Кателлана под названием "Америка" в 4:57. Известно, что воры проникли во дворец ночью. Поскольку унитаз был подключен к системе канализации и водопроводу, его кража нанесла существенный вред музею и привела к затоплению.

Унитаз сделан из чистого 18-каратного золота. Художник считает свое произведение искусства сатирой на чрезмерное богатство.


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