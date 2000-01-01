Удар по шиитским боевикам: число жертв увеличилось

Об этом сообщает Zamanalwsl со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
Уточняется, что налет был нацелен на "три позиции иранской Революционной гвардии и союзных "ополченцев".
"Десять иракцев из проиранских ополченцев были убиты", – рассказал британский наблюдатель.
Авиаудары были нанесены из-за напряженности в отношениях между противниками Ирана и США после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в нападениях на саудовские нефтяные объекты. До этого, 9 сентября, был нанесен еще один удар, в результате которого погибли 18 боевиков, в том числе иранцы.
Традиционно подконтрольные "Хизбалле" новостные порталы обвинили в авианалетах Израиль. Тем временем, ни ЦАХАЛ, ни Сирия не дали комментариев.