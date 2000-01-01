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Удар по шиитским боевикам: число жертв увеличилось | Фото:18.09 23:00   MIGnews.com

Удар по шиитским боевикам: число жертв увеличилось

Количество погибших в результате авиаудара по проиранским боевикам в Абу-Камаль возросло до 17.

Об этом сообщает Zamanalwsl со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Уточняется, что налет был нацелен на "три позиции иранской Революционной гвардии и союзных "ополченцев".

"Десять иракцев из проиранских ополченцев были убиты", – рассказал британский наблюдатель.

Авиаудары были нанесены из-за напряженности в отношениях между противниками Ирана и США после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в нападениях на саудовские нефтяные объекты. До этого, 9 сентября, был нанесен еще один удар, в результате которого погибли 18 боевиков, в том числе иранцы.

Традиционно подконтрольные "Хизбалле" новостные порталы обвинили в авианалетах Израиль. Тем временем, ни ЦАХАЛ, ни Сирия не дали комментариев.


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