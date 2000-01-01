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Заворотнюк пришла в себя и уже самостоятельно дышит 18.09 15:22   MIGnews.com

Заворотнюк пришла в себя и уже самостоятельно дышит

Анастасия Заворотнюк, которая сейчас находится в одной из московских клиник, пришла в себя, согласно сообщениям в СМИ.

Telegram-канал Baza, со ссылкой на собственные источники, пишет, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" пришла в себя и уже самостоятельно дышит.

Однако, несмотря на этот факт, врачи все же оценивают состояние Анастасии как тяжелое.

Ранее мы сообщали, что Анастасию Заворотнюк навестил в больнице ее супруг.


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