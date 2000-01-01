18.09 15:22 MIGnews.com
Заворотнюк пришла в себя и уже самостоятельно дышит
Анастасия Заворотнюк, которая сейчас находится в одной из московских клиник, пришла в себя, согласно сообщениям в СМИ.
Telegram-канал Baza, со ссылкой на собственные источники, пишет, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" пришла в себя и уже самостоятельно дышит.
Однако, несмотря на этот факт, врачи все же оценивают состояние Анастасии как тяжелое.
Ранее мы сообщали, что Анастасию Заворотнюк навестил
в больнице ее супруг.
Поделиться
Все по теме
Комментарии