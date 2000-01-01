19.09 03:32 MIGnews.com

Мексика: в полиэтиленовых пакетах найдены тела 29 человек

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В мексиканском штате Халиско было обнаружено массовое захоронение, которое может быть связано с деятельностью картелей. В одну могилу были сброшены тела 29 человек, части которых были обнаружены в сотне полиэтиленовых пакетов.Следователи пока насчитали 13 полных тел и фрагменты, принадлежащие еще 16 людям. Также правоохранителям удалось выяснить, что как минимум две жертвы были женщинами, а еще четверо имели судимости.В Мексике картели часто похищают и убивают своих конкурентов, тела которых закапывают в скрытых могилах, разбросанных по всей стране.Мексиканские власти пока официально не подтвердили, связано ли найденное захоронение с преступлениями картелей.