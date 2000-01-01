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Рухани: атака на саудовские НПЗ - это предупреждение | Фото:18.09 11:33   MIGnews.com

Рухани: Атака на саудовские НПЗ – это предупреждение

Недавнее нападение поддерживаемых Ираном сил в Йемене на саудовские НПЗ является "предупреждением" Саудовской Аравии прекратить свою кампанию против хути, заявил в среду, 18 сентября, президент Ирана Хасан Рухани. Несмотря на заявление, Иран отрицает свое участие в атаке.

"Мы не хотим конфликта в регионе. Но кто начал конфликт?", – риторически спросил Рухани.

Иранский лидер обвинил США, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и правительство Саудовской Аравии в росте напряженности на Ближнем Востоке. Несмотря на слова Рухани, посол Саудовской Аравии в Великобритании заявил в среду, что Иран "почти наверняка" стоит за нападениями в выходные дни на нефтяные объекты Aramco.

"Почти наверняка это поддерживалось Ираном, – сказал ВВС принц Халид бин Бандер бин султан Аль Сауд. – Мы стараемся не реагировать слишком быстро, потому что последнее, что нам нужно, – это нарастание конфликтов в регионе. Мы расследуем инцидент. Мы работаем с нашими партнерами в Соединенных Штатах, ООН, Великобритании и всеми, кто хочет принять участие".

Саудовская Аравия пообещала в среду опубликовать доказательства о причастности Ирана к нападениям.

США также обвинили Иран в нападении и считают, что дроны были запущены с юго-запада Ирана.


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