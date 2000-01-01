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Скоро произойдет самое длинное в 21 веке лунное затмение | Фото:18.07 09:49   MIGnews.com

Скоро произойдет самое длинное в 21 веке лунное затмение

В восточном полушарии в ночь на 28 июля можно будет наблюдать лунное затмение, которое станет самым длинным в 21 веке, сообщает в среду, 18 июля Reuters.

Фаза полного затмения продлится 1 час 43 минуты, при этом частичное затмение, которое происходит до и после полной фазы затмения, продлится 3 часа и 55 минут.

Луна приобретет яркие оттенки от темно красного до коричневатого, в зависимости от атмосферных условий.

Отмечается, что затмение продлится так долго, потому что Луна пройдет непосредственно в темной зоне тени Земли, известной как Умбра.

Это зрелище будет впечатляющим, красивым и очень долгим. Луна станет маленькой и нарядится в крово-красные оттенки.

Еще одна особенность лунного затмения 2018 заключается в том, что Луна в это время будет находиться в апогее, а именно в самой отдаленной точке от Земли, а потому она будет казаться очень маленькой.
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