Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Саудовская Аравия провела семь казней в один день | Фото:18.07 09:18   MIGnews.com

Саудовская Аравия: семь казней в один день

Власти Саудовской Аравии во вторник исполнили сразу семь смертных приговоров заключенных, осужденных за убийства и наркоторговлю.

Об этом в среду, 18 июля сообщает The Times of Israel со ссылкой на государственные СМИ королевства.

Отметим, что в Саудовской Аравии регулярно казнят виновных в террористической деятельности, сексуальном насилии и грабежах.

По данным государственного агентства SPA, два гражданина Саудовской Аравии и трое граждан Чада были казнены после приговора к смертной казни за похищение и убийство пакистанского охранника с предполагаемым намерением ограбить склад.

Уточняется, что среди казненных был также гражданин Ливана, которого приговорили к смертной казни за попытку контрабанды наркотиков в королевстве.

Статистика за этот год свидетельствует о казни 73 преступников, что значит, что по показателю приведения соответствующих приговоров в силу (по данным Amnesty International) Саудовская Аравия уступает только Китаю и Ирану.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:57
Турция отменила введенный в 2016 году режим ЧП
19:36
Репатрианта, убившего своего насильника, скоро освободят
18:59
Британец сорвал джекпот благодаря незнакомке
18:47
Эвакуация в Хайфском порту из-за утечки брома
18:30
Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 5 млрд долларов
17:26
Поселенцы забросали бойца МАГАВ камнями
16:54
Премьер-министр Венгрии посетит Стену Плача
16:29
"Убить каждого лидера ХАМАС, до которого сможем добраться"
16:05
Лодка с 160 беженцами затонула в Средиземном море
15:50
Принуждение к дружбе
15:42
Израиль договорился о сотрудничестве с Европолом
15:11
Мэй пригрозила досрочными выборами
14:48
Израильский стартап усовершенствовал интерактивный шопинг
14:35
Ави Дихтер: Джамаль Захалка последует за Азми Бишара
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus