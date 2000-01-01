Саудовская Аравия: семь казней в один день

Власти Саудовской Аравии во вторник исполнили сразу семь смертных приговоров заключенных, осужденных за убийства и наркоторговлю.
Об этом в среду, 18 июля сообщает The Times of Israel со ссылкой на государственные СМИ королевства.
Отметим, что в Саудовской Аравии регулярно казнят виновных в террористической деятельности, сексуальном насилии и грабежах.
По данным государственного агентства SPA, два гражданина Саудовской Аравии и трое граждан Чада были казнены после приговора к смертной казни за похищение и убийство пакистанского охранника с предполагаемым намерением ограбить склад.
Уточняется, что среди казненных был также гражданин Ливана, которого приговорили к смертной казни за попытку контрабанды наркотиков в королевстве.
Статистика за этот год свидетельствует о казни 73 преступников, что значит, что по показателю приведения соответствующих приговоров в силу (по данным Amnesty International) Саудовская Аравия уступает только Китаю и Ирану.