В Индии при обрушении здания погибли люди

При обвале двух зданий в индийском городе Большая Ноида, Уттар-Прадеш, погибло, по меньшей мере, три человека.
"Строящийся шестиэтажный дом обрушился на жилое четырехэтажное здание, которое также рухнуло. По состоянию на текущий момент у нас трое погибших, сколько еще находятся под завалами — сказать пока трудно", - передали слова представителя полиции на РИА Новости.
Полицейский также рассказал, что, если верить поступившей от местных жителей информации, в недостроенных домах жили строители и их семьи.
"Для нас очевидно, что конструкция здания была неустойчивой, и находиться в нем было опасно".