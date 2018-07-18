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Фото: pixabay - Antranias 18.07 08:03   MIGnews.com

В Индии при обрушении здания погибли люди

При обвале двух зданий в индийском городе Большая Ноида, Уттар-Прадеш, погибло, по меньшей мере, три человека.

"Строящийся шестиэтажный дом обрушился на жилое четырехэтажное здание, которое также рухнуло. По состоянию на текущий момент у нас трое погибших, сколько еще находятся под завалами — сказать пока трудно", - передали слова представителя полиции на РИА Новости.

Полицейский также рассказал, что, если верить поступившей от местных жителей информации, в недостроенных домах жили строители и их семьи.

"Для нас очевидно, что конструкция здания была неустойчивой, и находиться в нем было опасно".
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