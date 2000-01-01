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скриншот с видео18.07 21:50   MIGnews.com

Редчайшую породу кошек обнаружили в шотландских горах

В Великобритании спасли двух редких шотландских лесных котят. Животных обнаружили в горах Шотландии представители зоозащитной организации Wildcat Haven. Двое котят в возрасте двух месяцев потеряли мать, были голодны и страдали от обезвоживания. Малышей переправили в реабилитационный центр.

Некоторое время они будут проживать на территории большого питомника в лесу. Котят выпустят на волю, когда они достигнут того возраста, когда смогут жить самостоятельно, пишет издание The Independent.

С учетом обнаруженных особей популяция вида выросла на шесть процентов — с 35 до 37 представителей.
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