Редчайшую породу кошек обнаружили в шотландских горах
В Великобритании спасли двух редких шотландских лесных котят. Животных обнаружили в горах Шотландии представители зоозащитной организации Wildcat Haven. Двое котят в возрасте двух месяцев потеряли мать, были голодны и страдали от обезвоживания. Малышей переправили в реабилитационный центр.
Некоторое время они будут проживать на территории большого питомника в лесу. Котят выпустят на волю, когда они достигнут того возраста, когда смогут жить самостоятельно, пишет издание The Independent.
С учетом обнаруженных особей популяция вида выросла на шесть процентов — с 35 до 37 представителей.