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Первое появление тайских подростков на публике18.07 20:55   MIGnews.com

Первое появление тайских подростков на публике

В Таиланде прошла пресс-конференция со спасенными из пещеры в подростками, которых день назад выписали из больницы. Они появились в футбольной форме вместе со своими спасателями. После встречи с журналистами они отправятся домой.

Мальчики, которые вместе с тренером Экаполом Чантавонгом (Аке) пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, рассказали, что пока ждали спасения, поочередно пытались рыть стены пещеры. Один из них смог вырыть яму в три-четыре метра.



Подростки описали момент, когда дайверы их нашли, как "чудесный". Один из них говорит по-английски, и смог сказать "привет" британскому пловцу. Тренер Аке рассказал, что когда дайверы спросили, кто хочет быть спасенным первым, никто не вызвался сам, Би Би Си.

Подростки рассказывают, что за эти 10 дней нахождения в пещере думали о родителях, а также о своей любимой еде. Один из них сказал, что думал о жареном рисе. Вопросы для пресс-конференции были согласованы с детским психиатром, чтобы убедиться, что они не навредят подросткам. При этом врачи оценили физическое и ментальное здоровье подростков как "довольно хорошее".
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