18.07 18:59 MIGnews.com

Британец сорвал джекпот благодаря незнакомке

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Житель британского города Оссетт Аррон Уолшоу купил выигрышный билет в лотерее Lotto Millionaire Raffle благодаря пропустившей его в очереди незнакомой женщине, пишет Daily Mirror.Мужчина подбежал к кассе за две минуты до закрытия вместе с другой покупательницей. Заметив, что Уолшоу очень спешит, незнакомка пропустила его вперед, и он смог купить билет. На следующий день мужчина узнал, что выиграл миллион фунтов.Выигранные деньги Уолшоу собирается потратить на свадьбу мечты со своей девушкой. Вместе с тем он признался, что понимает, что смог сорвать куш только благодаря вежливости незнакомки, поэтому он планирует найти женщину и отблагодарить ее, передает РИА Новости со ссылкой на британские СМИ.