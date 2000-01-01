18.07 17:55 MIGnews.com

Израиль не готов к сильному землетрясению

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Израиль недостаточно подготовлен к серьезному землетрясению, которое может произойти после серии встрясок средней силы. Об этом заявил государственный контролер Йосеф Шапира в среду, 18 июля.Ранее в своем докладе, опубликованном после множества подземных толчков, Шапира призвал службы экстренного реагирования и местные муниципалитеты проверить готовность страны на случай мощного землетрясения.По его словам, крупное землетрясение вдоль Великой рифтовой долины может привести к смерти 7 тысяч человек и ранить десятки тысяч. Порядка 17 тысяч могут лишится своих домов, пишет Times of Israel.Отчеты госконтролеров, в которых оценивалась готовность к встряске в 2001, 2004 и 2011 году, предупреждали, что власти так и не выделили средства, необходимые для проведения предупредительных мероприятий, из-за разногласий между министерствами.